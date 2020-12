"Dopo 4 settimane dalla prima dose" del vaccino "dovremmo essere coperti ed essere in grado di difenderci contro la malattia

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria ha aperto alla possibilità di abbandonare le mascherine dopo un’adeguata copertura del vaccino contro il Covid.

“Dopo 4 settimane dalla prima dose – dice a ‘L’Aria che tira’ su La7 – dovremmo essere coperti ed essere in grado di difenderci contro la malattia, contro la malattia grave e anche contro l’infezione. Il che vuol dire che grazie al vaccino, quando arriveremo a una copertura importante è probabile che ci potremo togliere anche la mascherina”.

Vaccino Covid, Bassetti: “Via mascherina”

Secondo Bassetti, il vaccino permetterà “di non avere soggetti asintomatici portatori di virus”.

Inoltre, “con coperture significative del 70-75% della popolazione”, potremmo “tornare a una vita normale”. L’infettivologo parla anche sui tempi con cui si è arrivati al vaccino: “Evidente che questa era una situazione d’emergenza. Non dobbiamo però guardare il tempo, ma il come e il quanto”.

E ancora: “Il numero dei pazienti arruolati nei vari studi è adeguato? Sì, oltre 40mila nello studio Pfizer e altrettanti negli altri studi.

E’ chiaro che essendo una situazione d’emergenza sia andato più veloce rispetto a quanto fatto prima. Bisognerà probabilmente rifarlo perché non credo che durerà più di un anno l’immunizzazione. Sarà un po’ come per l’influenza, bisognerà fare una dose di richiamo”.

Infine: “La variante inglese è stata isolata probabilmente anche in molti laboratori italiani. Vorrei conoscere il consulente alla comunicazione di Boris Johnson, è una variante come ce ne sono molte altre, una notizia senza fondamento scientifico e che ha creato un problema”.