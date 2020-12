Francesco, 16 anni, è scomparso in provincia di Bari: è uscito senza documenti né cellulare.

Francesco, 16 anni, è scomparso a Valenzano, in provincia di Bari. Il ragazzo è uscito di casa nella mattinata di mercoledì 23 dicembre, a poche ore dall’entrata in vigore del dpcm di Natale, senza cellulare, soldi né documenti. “Ci vediamo dopo“, ha detto alla mamma.

Non ha avvertito nessuno su dove si stesse recando. Poi è sparito nel nulla. I genitori hanno immediatamente sporto denuncia e non riescono a comprendere cosa gli sia potuto accadere.

L’appello della famiglia di Francesco

La notizia della scomparsa di Francesco ha immediatamente fatto il giro del web. Il ragazzo ha 16 anni, è alto 1.78 e ha occhi e capelli castani. Del caso si è anche occupata la trasmissione Chi l’ha visto, che ha anche parlato di circostanze di allontanamento allarmanti.

“Non ha davvero senso che vada via di casa senza avvertire i suoi. I genitori gli vogliono un bene dell’anima, sono così provati dal pianto da non riuscire nemmeno a intervenire in trasmissione“, ha detto la conduttrice Federica Sciarelli. “Anche se avessi timore a contattare i genitori, puoi contattare l’avvocato La Scala o noi di Chi l’ha visto”.

L’avvocato nonché amico di famiglia Antonio La Scala ha inoltre invitato chiunque sia a conoscenza di qualsiasi informazione utile su Francesco a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Nel caso in cui qualcuno dovesse essere in contatto con il ragazzo dovrà avvertire i genitori, poiché ospitare un minore senza il loro consenso è illegale.