La giovane è morta dopo un volo di sei metri terminato in una scarpata.

Tragico incidente nella serata di mercoledì 23 dicembre a Rieti su una strada che collega Contigliano con una frazione locale. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata finendo fuori dalla carreggiata. Purtroppo il mezzo è precipitato in una scarpata ed una ragazza di 16 anni è morta sul colpo.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 23: la vettura coinvolta è una Toyota Ch-R.

Incidente a Rieti

A bordo del mezzo vi erano padre, madre e due figli minorenni. La figlia 16enne ha subito un forte contraccolpo a causa dell’incidente ed è deceduta dopo il volo di oltre sei metri. Le altre persone sono state trasferite presso l’ospedale San Camillo di Rieti, ma per fortuna le condizioni non sono gravi.

Il personale sanitario, una volta giunto sul luogo dell’incidente, ha tentato invano di salvare la vita alla figlia più grande della coppia: non è rimasto altro che constatare il decesso. Secondo la testimonianza del conducente, un’altra autovettura avrebbe abbagliato il mezzo, provocandone la perdita di controllo del veicolo. Sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dal padre della vittima. Non si conosce al momento se vi siano altre persone coinvolte nell’incidente costato la vita ad una ragazza.

Purtroppo gli incidenti sono all’ordine del giorno e in alcuni casi provocano delle vittime. Una ragazza di rientro a Padova, per trascorrere il Natale in famiglia, è morta sull’autostrada A4. Un altro giovane è invece deceduto ad Oristano.