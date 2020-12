Una manta di circa 450 chili è stata recuperata nelle acque della cala di Palermo. Ancora non è chiaro come abbia fatto a raggiungere il porto.

Insolito ritrovamento quello avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre nelle acque della cala di Palermo, dove i pescatori del luogo hanno recuperato una manta dal ragguardevole peso di 450 chili. Per poter sollevare l’animale, purtroppo ormai privo di vita, si è reso necessario l’intervento di una gru dei vigili del fuoco, che hanno permesso poi il successivo trasporto della carcassa presso l’istituto zooprofilattico di Palermo.

Nelle prossime ore verrà effettuata sul corpo della manta una necroscopia completa al fine di determinarne l’età e le cause della morte.

Palermo, recuperata manta di 450 chili

Al momento non è ancora chiaro come l’animale possa essere giunto nell’insenatura della cala di Palermo. Le mante sono infatti pesci che prediligono acque pulite e profonde, non certo quelle di un porto altamente trafficato. Si suppone per ora che possa essere stata trascinata per errore da un’imbarcazione di rientro nel porto e che in seguito non sia stata capace di allontanarsi.

A tal proposito è intervenuto Salvatore Seminara, commissario straordinario dell’Izs Sicilia, che ha spiegato: “Se qualcuno avesse segnalato la presenza della manta ancora in vita avremmo provato a spingerla al largo e probabilmente non sarebbe rimasta ferita. Vista l’importanza e la rarità di questo esemplare nel Mediterraneo si sta ipotizzando di poterla tassidermizzare [imbalsamare ndr] o di metterla in una teca con un liquido per la conservazione e di utilizzarla a scopo didattico-divulgativo”.

Dalle prime analisi, è emerso che l’animale misurava 378 centimetri di lunghezza e 330 di larghezza.