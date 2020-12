La donna è stata immediatamente ricoverata in ospedale a causa delle ferite inferte.

Il marito tenta di uccidere la moglie con delle coltellate. La vicenda è accaduta a Lombardore, paese in provincia di Torino. L’uomo si chiama Corneliu Anton, sua moglie Mihaela Lucan.

Marito tenta di uccidere la moglie a Lombardore

Attualmente la donna si trova in prognosi riservata a causa di un’emorragia interna ed è ricoverata presso l’ospedale di Ciriè.

L’uomo, invece, è stato trasferito nel carcere di Venaria Reale. I vicini hanno udito le urla della donna e contattato immediatamente le forze dell’ordine. Secondo le testimonianze la lite sarebbe degenerata dopo che la donna si è lamentata con l’uomo per il suo continuo stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. Durante la notte i due hanno litigato in maniera piuttosto violenta: l’uomo è attualmente accusato di tentato omicidio.

Ad un tratto il marito ha preso un coltello e l’ha colpita all’addome. Attualmente i medici non hanno sciolto la prognosi e attendono l’evolversi delle condizioni di salute della donna.

Altre vittime

La cronaca purtroppo non risparmia eventi di questo tipo e continua ad aggiungere tristi eventi. A Ceglie Messapica, provincia di Brindisi, una donna è morta in ospedale in seguito ad un pestaggio. Il disperato tentativo dei medici, con tanto di operazione alla milza, non è servito per salvarle la vita.

Nella provincia di Catanzaro, invece, un 36enne è stato fermato con l’accusa di aver ucciso la moglie. Il corpo della vittima è stato trovato vicino gli scogli.