Raccolto l'appello lanciato dal ministro Pisano, che chiedeva alle compagnie telefoniche, giga gratis per le videochiamate durante Natale

Sino al 25 Dicembre, le videochiamate saranno gratis per tutti. Le compagnie telefoniche hanno raccolto l’appello del ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, per favorire le comunicazioni in questo difficile momento di zona rossa in tutta Italia.

Videochiamate gratis per Natale, raccolto l’appello del ministro Pisano

L’appello del ministro Pisano era stato lanciato il 13 Dicembre, un appello per far fronte a questo Natale inedito, tra mascherine, Dpcm e zona rossa, il tutto riconducibile alla crisi pandemica che stiamo attraversando e che sembra non volerci lasciare. Ecco quindi l’idea, lanciata dal ministro: videochiamate gratis per i giorni del 24-25 Dicembre. Ebbene, la richiesta è stata accolta dai gestori delle compagnie telefoniche e in questi due giorni di festa, potremo effettuare le videochiamate senza consumare i giga del nostro tariffario.

A seguito dell’accoglienza della proposta, il ministro per l’Innovazione tecnologica, ha voluto ringraziare personalmente le aziende che hanno aderito all’iniziativa: -“Ringrazio le compagnie telefoniche e del settore digitale che hanno aderito al mio appello della settimana scorsa nel quale le invitavo ad agevolare l’uso di canali digitali di comunicazione nella serata del 24 dicembre e almeno una parte della giornata del Natale.

Le risposte date da queste aziende in piena autonomia costituiscono uno dei segni di consapevolezza della necessità di dover contribuire noi tutti a rinsaldare la coesione della nostra comunità nazionale in un momento nel quale ragioni di prevenzione sanitaria, dovute al Covid-19, impediscono agli italiani di trascorrere queste festività con tutte le persone care che vorrebbero avere vicine.

Ad alcuni il risparmio su giga e costi del traffico potranno sembrare irrilevanti. Per altri la parentesi temporanea di annullamento o riduzione delle spese per la comunicazione ha un’utilità, in un anno che costringe molti a risparmiare su ogni tipo di spesa, comprese quelle per poter trascorrere la serata della vigilia e ore della giornata successiva collegandosi in video o a voce con familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi. Domani e dopodomani le nuove tecnologie possono ridurre il senso di distanza e isolamento che in questa fase di emergenza merita di essere attenuato e superato anche grazie al perdurare dei legami con gli altri, a cominciare da coloro che vivono nel nostro Paese”.

Le compagnie che hanno aderito

Diverse le compagnie che hanno raccolto l’appello del ministro, tra cui Tim e Vodafone, che offriranno i giga gratis a partire dalle ore 18 del 24 Dicembre e per tutta la giornata del 25, e poi Windtre, che offrirà il traffico gratuito ai propri clienti a partire dalla mezzanotte del 24 Dicembre e per tutto il 25 Dicembre.

Un’iniziativa del genere era già andata in porto, quando si era chiesto alle compagnie telefoniche, di fornire giga gratis per le lezioni in dad. Anche in questa occasione quindi, le compagnie telefoniche hanno risposto positivamente all’iniziativa, venendo incontro alle necessità dei cittadini, in questo difficile momento.