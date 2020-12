Il ministero della Salute richiama prodotti alimentari per bambini della linea "Primi Anni Selex".

Nuovo richiamo sul sito del ministero della Salute per possibile contaminazione di allergeni soia: richiamati “Crema di mais, riso e tapioca” e “Primi anni Selex”, pensati per l’alimentazione dei bambini della prima infanzia. Il ministero raccomanda di non consumare il prodotto interessato e di riportarlo immediatamente al punto vendita.

Allergeni in alimenti Selex: richiamati

Il 24 dicembre 2020, sul sito del ministero della Salute, nella sezione riservata ai richiami di prodotti alimentari, sono stati pubblicati due avvisi riguardanti alimenti per bambini. Si tratta di prodotti della linea “Primi anni Selex”: il prodotto i questione è la “Crema di mais, riso e tapioca” del marchio, commercializzata da Selex Spa.

I lotti di produzione interessati sono DG e BJ. Il primo, una confezione da 220 grammi, segnala come scadenza il 3 gennaio 2022, mentre, il secondo, il 18 marzo 2022.

Il motivo del richiamo, recita l’avviso del ministero della Salute, è la possibile contaminazione con l’allergene soia. Il ministero, richiede, in caso di acquisto del prodotto di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita.

Altri prodotti alimentari richiamati

Molti prodotti alimentari sono richiamati dal ministero. Proprio nella giornata del 23 dicembre, sono stati richiamati altri alimenti per rischio chimico a causa della presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge.

Si tratterebbe di alimenti come panini prodotti da Edna International Gmbh.

