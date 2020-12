A Catania sono “fioccate” sanzioni per tombole non autorizzate o passeggiate in orario di coprifuoco.

Tombole non autorizzate, passeggiate oltre le 22 in orario di coprifuoco. Queste sono solo alcune delle sanzioni effettuate nella provincia di Catania dove i controlli in questi ultimi giorni si sono intensificati a vista d’occhio. In questi ultimi sette giorni infatti le Forze dell’ordine hanno identificato circa un migliaio di persone per un ammontare di 18.600 euro di sanzioni.

Nel corso delle verifiche da parte dei Carabinieri in centinaia di esercizi commerciali nel Catanese sono moltissime le irregolarità commesse. Dal mancato uso della mascherina, passando ad eventi organizzati nel più mancato rispettive delle normative anti-covid, finendo per il sequestro di 50 grammi di Cocaina appartenuti ad un cliente.

Multe per tombole clandestine a Catania

Accade in provincia di Catania. In seguito ai controlli effettuati dalle Forze dell’ordine, sono state identificate circa 1.000 persone avrebbero trasgredito ad elementari norme anti covid quali mancato utilizzo mascherina, passeggiate in orario di coprifuoco o ancora eventi non autorizzati in alcuni dei quali si sarebbero tenute anche delle partite di tombole clandestine.

In particolare i carabinieri di Palagonia avrebbero disposto la chiusura di un locale per 30 giorni dopo aver rilevato ben 13 persone al suo interno senza mascherina. Uno dei clienti inoltre sarebbe stato in possesso di una dose di cocaina del peso di 50 grammi. Si tratterebbe di una cifra importante quella della sanzione comminata al titolare del locale per un totale di oltre 6.000 euro di multa.

Oltre a ciò nei confronti dello stesso titolare sarebbe stato disposto il deferimento per non aver esposto la tabella dei giochi vietati.