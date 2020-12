Meteo: Campania, Basilicata e Calabria, le 3 regioni in allerta gialla.

L’Italia è alle prese in queste ore con l’irruzione artica che ha comportato un netto abbassamento delle temperature con tanto freddo e precipitazioni. Nelle prossime 24 ore i fenomeni temporaleschi si sposteranno dal nord verso il sud, con ben tre regioni che risultano in allerta gialla: si tratta di Campania, Basilicata e Calabria.

Previsti rovesci, temporali, vento e anche nevicate fino a quote di collina al centro, sopra i 1000 metri al Sud.

Meteo, 3 Regioni in allerta gialla

Nello specifico nel giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, il maltempo che in queste prime ore di Natale e della vigilia ha interessato il nord, si spodesterà nelle regione del centro – sud.

Fatta eccezione per qualche residua instabilità in Romagna e nella Toscana centro meridionale con neve dai 300 – 400 metri, le perturbazioni lasceranno il settentrione lasciando spazio a cielo sereno al nord e sull’alto Tirreno.

In un prima momento i rovesci si concentreranno in particolar modo su Marche e Abruzzo, dove sono previste precipitazioni intense. Situazione analoga in Sardegna, con le piogge che interesseranno in particolar modo la Gallura. Previste anche nevicate a varia quota: sulla dorsale umbro – marchigiana la neve cadrà a 400 metri, in Abruzzo a 800/1000m, a 600/800m sul settore campano-lucano e infine a 1000/1200m su quello calabrese.

Insomma, un Natale innevato anche al sud dove le temperature subiranno un brusco calo con venti sostenuti di Grecale da sudovest all’estremo Sud. Un weekend segnato dal maltempo, che forse un po’ meno ci fa rimpiangere l’impossibilità di spostamento.