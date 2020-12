Il vaccino Pfizer è arrivato in Italia: il primo furgone che trasporta le dosi è entrato nel territorio nazionale e si sta dirigendo verso la Capitale.

Il primo furgone con le fiale del vaccino anti Covid è ufficialmente arrivato in Italia: oltrepassato il valico del Brennero, è ora diretto a Roma all’Istituto Lazzaro Spallanzani da dove verrà distribuito alle singole regioni.

Primo furgone col vaccino arrivato in Italia

Il mezzo è partito da Puurs, in Belgio, dove ha sede uno degli stabilimenti della casa farmaceutica Pfizer, ed è arrivato al valico nella mattinata di Natale. Scortato dalle forze dell’ordine, il camion contenente le prime 9.750 dosi dell’antidoto si sta ora dirigendo verso la Capitale dove arriverà nel pomeriggio. Nella giornata successiva i contenitori, programmati per mantenere la temperatura a meno 70 gradi, partiranno per le singole regioni.

Una parte consistente viaggerà via terra (con 60 autoveicoli e 250 militari) mentre le restanti fiale, trasportate allo scalo militare di Pratica di Mare, raggiungeranno le mete più lontane su cinque aerei. Sarà così tutto pronto per poter dare avvio, il 27 dicembre, ad una delle più grandi campagne vaccinali della storia.

In tale data, scelta insieme agli altri paesi dell’Unione Europea per un V-day comune, inizieranno a vaccinarsi quasi 10 mila operatori sanitari prenotatisi spontaneamente.

Nelle settimane successive arriveranno poi altre 300 mila dosi ogni sette giorni con l’obiettivo di arrivare a 26 milioni alla fine del 2021. Prevedendo il vaccino un secondo richiamo, esse basteranno per 13 milioni di cittadini.

Agli altri si somministreranno i diversi antidoti man mano approvati dall’Ema. Tra questi quello di Moderna, che dovrebbe ricevere l’autorizzazione all’uso il 6 gennaio, e quello di AstraZeneca, possibilmente autorizzato dal 12 dello stesso mese.