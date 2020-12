Dramma a Ceriano Laghetto in provincia di Monza. Un noto gestore di un bar si è scontrato con la bici contro auto in sosta.

Era uscito con la sua bici il giorno di Natale scontrandosi però contro un’auto in sosta perdendo la vita. È accaduto a Ceriano Laghetto in provincia di Monza. Il ciclista che ha perso la vita durante l’incidente è Alex Stella, noto gestore di un bar a Saronno di 42 anni, conosciuto e benvoluto da tutti.

La sua morte ha causato un lutto nella cittadina.

Moltissimi infatti clienti e amici che hanno voluto dedicare un pensiero all’uomo sui social. “Non bastava il Covid non bastava il Natale lontano dai parenti, oggi anche la scomparsa di Alex”, ha scritto un utente. Infine non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda. Le Forze dell’Ordine locali starebbero indagando per capire cosa possa aver portato l’uomo a schiantarsi contro il veicolo.

Ciclista si schianta contro auto in sosta

Tragedia a Ceriano Laghetto nella provincia di Monza-Brianza. Alex Stella, noto titolare di un bar a Saronno è morto proprio la mattina di Natale a seguito del violento impatto con la sua bici contro un’auto che in quel momento era ferma. L’uomo in quel momento stava percorrendo via Lega Lombarda, la strada che da Ceriano Laghetto porta a Saronno e poi in Brianza.

A nulla purtroppo sono serviti i soccorsi che sarebbero arrivati sul luogo dell’incidente nel giro di pochi minuti e che avrebbero poi trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso.

Si starebbe adesso indagando su cosa possa aver portato l’uomo ad un simile impatto. Secondo prime indiscrezioni, il 42enne avrebbe perso il controllo della sua bici andando poi a schiantarsi contro il vetro del veicolo fermo. Moltissime sono le dediche ad Alex Stella sui social: “Ciao Alex!! Rimarrai sempre nei nostri cuori….proteggi la tua famiglia e la tua mamma da lassù…” ha scritto un utente. Un altro utente ha invece scritto: “Devastante morire così e oggi,in un anno che già ha fatto schifo abbastanza….Buon viaggio”.