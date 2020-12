Un italiano su tre non ha fatto i regali: così afferma l'indagine condotta da Coldiretti sulle spese di Natale fatte nel 2020.

Secondo un’indagine condotta da Coldiretti, un italiano su tre non ha fatto i consueti regali di Natale, principalmente a causa delle difficoltà economiche create dalla pandemia covid. Boom di cesti gastronimici e regali utili, come vestiti, giocattoli, cibo e dispositivi di protezione personale come mascherine e gel igienizzante.

Nonostante la crisi economica, non mancano opere di beneficienza e donazioni verso i più bisognosi.



Coldiretti: “Pochi regali di Natale”

“Un italiano su tre ha deciso di non fare regali di Natale quest’anno“: questo è quanto afferma un’indagine condotta da Coldiretti. A causa delle difficoltà economiche scaturite dal lungo lockdown, molte famiglie hanno deciso di risparmiare, non facendo regali ad amici e parenti, oppure spendendo molto meno rispetto agli anni precedenti.

Il 45% degli italiani avrebbe speso tra i 100 e 300 euro complessivi, il 41% sotto i 100 euro, mentre solo il 14% ha speso oltre 400 euro. Questi dati, inoltre, forniscono indizi importanti sulla qualità dei regali scelti.

La crisi, infatti ha indirizzato i consumatori all’acquisto di beni utili come vestiti, giocattoli e cesti gastronomici, davanti ai soliti libri e oggetti tecnologici.

La paura del contagio ha spinto molti persino a regalare ad amici e parenti i dispositivi di protezione sanitaria, come mascherine e gel igienizzanti.

Nonostante le difficoltà economiche, però, l’Italia rimane un paese molto altruista. Oltre il 40% degli italiani ha voluto fare donazioni ai più poveri, o comunque partecipare ad opere di beneficienza e carità.