Una giovane coppia ha vagato completamente nuda per alcune strade del centro di Bitonto prima di essere bloccata dalle forze dell’ordine su indicazione di alcuni cittadini. È successo al mattino del 25 dicembre 2020. Probabilmente i due erano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I protagonisti della vicenda sono una giovane coppia, lui di 23 e lei di 21, in evidente stato di alterazione forse dovuto all’uso di droghe. L’episodio è stato immortalato da un video che in poche ore è diventato virale facendo il giro dei social e delle chat. Le immagini mostrano i due che camminano in mezzo alla strada, lui completamente nudo e lei in mutande.

Ad un certo punto del loro viaggio alcuni cittadini hanno fermato la coppia soccorrendo la donna che, secondo alcune testimonianze, chiedeva aiuto, mentre il 23enne ha proseguito finché, poche centinaia di metri più avanti, è stato fermato dai carabinieri che Si stanno ancora indagando per ricostruire quanto accaduto, valutando un possibile ricovero presso le autorità sanitarie e la Procura.

La coppia ha anche un figli di 3 mesi, che al momento preso in carico dai servizi sociali e già è stato informato anche il Tribunale per i Minorenni.

Il commento del Sindaco di Bitonto