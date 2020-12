Tragedia a Napoli dove un motociclista di 48 anni è morto durante un triplice incidente stradale.

Accade a Napoli in Corso San Giovanni dove un uomo di 48 anni è morto durante un triplice incidente stradale nel quale sono stati coinvolti, oltre alla scooter su cui viaggiava l’uomo anche due veicoli. L’incidente avvenuto il giorno della vigilia di Natale intorno alle ore 15.00 ha causato numerosi disagi alla circolazione portando quindi ad un grande traffico sul luogo dell’incidente.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente.

Stando a quanto riportato da prime informazioni sull’incidente, l’uomo alla guida di Scooter 125 è morto in seguito ad un violento impatto contro un veicolo che proveniente dalla direzione opposta. Ad ogni modo i soccorsi sarebbero giunti nel giro di pochi minuti. Nonostante la folle corsa per portare l’uomo in ospedale, per lui non c’è stato da fare. Ecco dunque che ciò il personale sanitario ha potuto fare è stato quello di dichiararne la morte.

