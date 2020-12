Negozi, supermercati, parrucchieri e profumerie: cosa è aperto e cosa dovrà rimanere chiuso nella giornata di Santo Stefano.

Come nel giorno di Natale, anche in quello di Santo Stefano in tutta Italia sarà in vigore la zona rossa: cosa è aperto e cosa invece dovrà rimanere chiuso?

Cosa è aperto a Santo Stefano

Come previsto dal Decreto Natale, dovranno rimanere chiusi i negozi e le attività commerciali ritenute non essenziali.

Serrati anche bar e ristoranti, che fino alle 22 potranno però effettuare consegne a domicilio o ricevere le ordinazioni per l’asporto.

Questi invece gli esercizi che, fatte salve le chiusure decise dai singoli, saranno aperti anche nel giorno di Santo Stefano:

alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);

negozi che vengono computer ed elettronica di consumo,

tabaccai

distributori di carburante

negozi di ferramenta, vernici, piastrelle nonché attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il

giardinaggio

librerie

edicole

attività che vendono calzature per bambini e neonati e biancheria personale

negozi di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero,

farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali

profumerie ed erboristerie

ottici

lavanderie e tintorie

barbieri e parrucchieri.

Posto che gli spostamenti sono vietati se non per lavoro, salute o necessità, rimane consentito recarsi in uno dei predetti esercizi commerciali. Come specificato dal provvedimento, bisognerà essere in possesso di autocertificazione (o compilarla quando sottoposti ad un controllo delle forze dell’ordine).