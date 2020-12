Molesta la figlia 16enne della compagna: uomo di 62 anni viene denunciato dalla questura di Pisa

Pisa. Un 62enne molesta la figlia 16enne della compagna: palpeggia ed esplicita apprezzamenti sulla minore, che scappa dall’uomo chiudendosi a chiave in camera e aspettando il ritorno della madre.

62enne molesta la figlia della compagna

L’uomo è stato denunciato dalla questura di Pisa con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne.

Avrebbe rivolto degli apprezzamenti a sfondo sessuale alla figlia 16enne della compagna. Inoltre, il 62enne, di origine filippina, ha palpeggiato più di una volta la ragazza, che si è salvata chiudendosi nella sua camera in attesa del rientro della madre.

Una volta rientrata la madre, la ragazza ha immediatamente raccontato l’accaduto. L’uomo è stato denunciato, mentre la 16enne è stata collocata in una struttura protetta, su decisione della procura della Repubblica di Pisa e del tribunale per i minorenni di Firenze.

In questo modo la giovane avrà modo di allontanarsi dal contesto familiare per trovare una maggiore serenità, in attesa che la vicenda sia completamente chiarita.

La vicenda

Secondo quanto riportano i giornali locali, la vicenda sarebbe avvenuta il 25 dicembre, nella giornata di Natale. Il 62enne sarebbe stato sorpreso dalla compagna, al suo ritorno, mentre provava a compiere atti di violenza nei confronti della figlia. Immediato l’intervento della polizia, che ha portato tutta la famiglia in questura.

La donna è stata ascoltata insieme alla figlia: entrambe hanno accusato l’uomo, che, però, non ha ammesso quanto avvenuto.

LEGGI ANCHE: