Ad Ariano Irpino si è compiuto un vero miracolo di Natale. Una coppia ha adottato un bimbo abbandonato dopo il parto.

Eventi così belli come quelli che sono avvenuti ad Ariano Irpino in provincia di Avellino non avvengono tutti i giorni. Nell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino è stato adottato un bambino che era stato abbandonato dalla madre proprio il giorno del parto.

Il bambino che per qualche tempo era stato preso in cura dal Nido dell’Ospedale è stato adottato dai suoi nuovi genitori proprio lo scorso 25 dicembre, il giorno di Natale.

Un vero e proprio miracolo dunque che ha portato gioia e felicità non solo ai nuovi genitori, ma anche all’ospedale che ha salutato commosso il piccolo, così ha anche raccontato il medico Gianni Vigoroso al quotidiano “Ottopagine”: “Il neonato è stato subito accolto amorevolmente, accudito costantemente.

E’ scattata subito una grande gara di solidarietà silenziosa. Qualcuno gli ha regalato dei vestitini, qualcun altro un cappellino”.

Tanti i gesti d'affetto che si sono concentrati sul bambino. Quando il piccolo che già era diventato la "mascotte" del Frangipane se n'è andato via dal Nido dall'ospedale, sulla carrozzina della giovane coppia, c'è stato chi non è riuscito a trattenere le lacrime