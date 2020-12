Lopalco contro i medici no vax: "Dovrebbero essere i primi a dare l'esempio, sono indegni".

L’epidemiologo Pierluigi Lopalco ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione del Vax Day tenutosi al Policlinico di Bari. L’assessore alla Salute della Regione Puglia si è schierato nettamente contro i medici no vax, arrivando a definirli indegni di svolgere questo mestiere.

“Io – ha detto Lopalco – spero di essere il primo a vaccinarmi nella fase uno. Il medico deve dare esempio. Il medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere”. Non usa mezzi termini l’epidemiologo che risponde dunque duramente a quelle parte del mondo scientifico che è ostile nei confronti delle vaccinazioni.

Lopalco sui medici no vax

“Dopo il personale sanitario di ospedali e rsa – ha aggiunto Lopalco – dopo gli anziani ospitati nelle rsa toccherà a tutti gli anziani che stanno a casa e poi si passerà dagli 80 anni in giù e poi le categorie di rischio”. Successivamente “toccherà a chi professionalmente è a rischio: come il personale scolastico, che sarà vaccinato prima degli altri. E poi via via toccherà a tutti gli altri“. Gli ultimi saranno i giovani e i bambini, perchè “questo vaccino vale dai 16 anni in su.

Prima di poter vedere il vaccino per età pediatrica – precisa l’assessore pugliese – dobbiamo aspettare qualche mese. Giovani e bambini saranno importanti per poi bloccare la circolazione, ma questo avverrà nella Fase 3 o 4″.

Per l’avvio delle vaccinazioni in Puglia, era presente anche Vito Montanaro, capo del dipartimento Salute della Regione che ha dichiarato: “Finalmente si comincia. Oggi è il primo giorno, soltanto dimostrativo perché somministreremo 505 dosi, ma nelle prossime giornate, a partire dai primi di gennaio, saranno somministrate in Puglia quasi 95 mila dosi”.