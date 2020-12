La signora di 99 anni è stata soccorsa durante un controllo di routine della polizia nel centro di Terracina. Si sta ancora indagando sulla badante.

Un’anziana di quasi 100 anni è stata aiutata ieri grazie al pronto intervento della polizia. La signora era stata colta da un malore dopo che la sua badante l’aveva rinchiusa da sola in casa.

Terracina, anziana rinchiusa in casa dalla badante

La vicenda si è svolta a Terracina, in provincia di Latina. Gli agenti del commissariato locale hanno scoperto la donna durante i controlli di routine nel centro cittadino. Ad attirarli sono state le sue stesse grida.

Si sono quindi recati presso l’abitazione da dove provenivano. Una volta lì, hanno forzato la serratura e sono entrati.

Fortunatamente, le condizioni della donna, 99 anni, non si sono rivelate particolarmente serie. Era semplicemente rimasta molto scossa da quello che era accaduto ed era entrata in un forte stato d’ansia.

Con l’arrivo dei soccorritori e del 118 ha subito iniziato a rimettersi in forze.

Subito gli agenti hanno rinvenuto un cacciavite nei pressi della porta d’entrata. Hanno scoperto, quindi, che la donna aveva tentato di usarlo per uscire.

La squadra anticrimine ha poi svolto ulteriori accertamenti. Essi hanno rivelato che la signora era stata abbandonata in mattinata. La sua badante, di origine straniera, se ne era andata via rinchiudendola in casa.

Quest’ultima era stata scelta dalla famiglia della stessa anziana.

La badante ora dovrà affrontare l’accusa di “sequestro di persona aggravato dalla minorata difesa della vittima”. Inoltre, si prospettano ulteriori indagini per controllare se si sono verificati in precedenza eventuali maltrattamenti o episodi simili.