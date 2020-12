Da oggi parte ufficialmente in Italia il Vaccine Day, con le prima dose somministrata alle ore 7:20 a un'infermiera dell'Istituto Spallanzani di Roma.

Dopo settimane di attesa parte finalmente oggi in tutta Italia il Vaccine Day, dopo l’arrivo a Natale nel nostro Paese delle prime 9.750 dosi giunte dal Belgio fino alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma.

Le prime somministrazioni del vaccino prodotto da Pfizer-BionTech sono iniziate già a partire dalle 7:20 del mattino proprio nella Capitale con l’infermiera dell’Istituto Lazzaro Spallanzani Claudia Alivernini, vaccinata assieme alla professoressa Maria Rosaria Capobianchi e all’operatore sociosanitario Omar Altobelli.



Covid, parte oggi il Vaccine Day

Sarà ora il ministero della Difesa, grazie all’aiuto dei militari, a distribuire le dosi del vaccino presso i 21 sub hub regionali sparsi in Italia. Le oltre 9mila dosi sono state infatti stoccate presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove verranno poi consegnate utilizzando 11 aerei, 73 elicotteri e oltre 360 autoveicoli. Le dosi del vaccino Pfizer-BionTech che giungeranno successivamente nel nostro Paese saranno invece distribuite direttamente dal personale dell’azienda farmaceutica statunitense presso i 300 siti di somministrazione individuati dalle regioni.

Gli uomini delle Forze Armate saranno inoltre utilizzati anche per la distribuzione dei vaccini prodotti dalle altra case farmaceutiche (come AstraZeneca o Moderna) non appena questi ultimi arriveranno in Italia. Sulla base di quanto annunciato dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, nella giornata del 27 dicembre inizieranno le prime somministrazioni del vaccino in tutti i paesi Ue, anche se l’Ungheria ha deciso di anticipare la data d’inizio a sabato 26 dicembre.

Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 27, 2020

Le parole del commissario Arcuri

Nella giornata di ieri inoltre, il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha parlato in questi termini dell’inizio della campagna vaccinale: “Nei prossimi mesi continueremo questa campagna per portare il nostro paese, nei tempi in cui sarà possibile, fuori da questa emergenza. Domani sarà un giorno simbolico molto emozionante, molto partecipato. Siamo convinti che tutti i cittadini comprenderanno l’importanza di questo momento”.