Il 15enne aveva cercato di evitare un cane, ma era caduto dalla bicicletta e aveva sbattuto violentemente la testa a terra.

Un terribile incidente, quello di Michele Santoro, che lo scorso 22 Dicembre è caduto dalla bicicletta a Montella, nella provincia di Avellino. Purtroppo il ragazzo, di soli 15 anni, non ce l’ha fatta ed è deceduto all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era ricoverato in Rianimazione.

Morto 15enne caduto dalla bici

Michele Santoro era ricoverato dal 22 dicembre in Rianimazione, presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in gravissime condizioni. Purtroppo il ragazzo non ce l’ha fatta e la notizia ha sconvolto l’intera comunità di Montella, che si era stretta intorno alla sua famiglia. “Michele ci ha lasciati! La perdita di una giovane vita, stroncata da un crudele e ingiusto destino, suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore.

Facendoci interpreti di un sentimento collettivo, ci uniamo all’immenso dolore dei genitori, dei familiari e degli amici tutti, con sincera commozione. Riposa in pace, caro Michele” ha scritto l’amministrazione comunale dopo aver appreso la tragica notizia.

L’incidente è accaduto lo scorso 22 Dicembre, quando Michele si trovava a Montella, la sua cittadina, e stava percorrendo via Fratelli Pascale a bordo della sua bicicletta. Il 15enne, secondo una prima ricostruzione, ha dovuto sterzare bruscamente per evitare un cane arrivato all’improvviso e questo gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Nella caduta il ragazzo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Il suo cuore si era fermato per lungo tempo prima che i sanitari del 118, intervenuti sul posto, riuscissero a rianimarlo. Michele è stato portato al Moscati di Avellino in condizioni gravissime. Era stato necessario intubarlo e ricoverarlo in Rianimazione, dove purtroppo è morto dopo 5 giorni.