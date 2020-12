A Locorotondo la forestale è impegnata nelle ricerche di una pantera, la cui presenza è stata segnalata nella zona.

Una situazione molto delicata in provincia di Bari, dove è stata segnalata la presenza di una pantera, che si aggirerebbe nella zona da più di un mese. Durante tutto questo tempo le segnalazioni sono state tante e la forestale continua a lavorare nelle ricerche dell’animale.

Pantera a Bari

Le segnalazioni relative alla presenza di una pantera in Puglia, e più precisamente in provincia di Bari, continuano senza sosta e non accennano a fermarsi. Già a metà novembre erano arrivate diverse segnalazioni da Martina Franca, nel Tarantino, e da Ostuni, in provincia di Brindisi. La situazione è abbastanza delicata, perché da oltre un mese nessuno è ancora riuscito a trovare l’animale, nonostante il grande lavoro della forestale.

L’ultimo allarme è stato lanciato da una ragazza nella zona tra Laureto e Locorotondo. Le ricerche della polizia e delle guardie zoofile ambientali si sono concentrate in modo particolare nella contrada Pantaleo Francescone.

La ragazza ha voluto segnalare la presenza della pantera in questa zona, ma la sua segnalazione è solo l’ultima di tante altre. Molte persone hanno notato l’animale aggirarsi in questa zona e la situazione va avanti da un mese.

Altre segnalazioni erano arrivate da Martina Franca, nel Tarantino e da Ostuni, in provincia di Brindisi. In quest’ultimo caso c’erano state delle segnalazioni riguardanti anche il ritrovamento di carcasse di asini. Per il momento, però, i riscontri sull’effettiva presenza della pantera, che è stata più volte avvistata, non sono sufficienti. La forestale sta lavorando per riuscire a trovare l’animale.