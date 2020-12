Cortina d’Ampezzo, cercasi sacrestano: arrivano 200 curriculum

Don Ivano Brambilla Parroco di Cortina è alla ricerca di un sacrestano a 1300 euro al mese. Si candidano in circa 200.

Continua la ricerca di un sacrestano a Cortina d’Ampezzo, dopo l’appello di Don Ivano Brambilla. Solo qualche giorno fa infatti alla parrocchia erano pervenute 95 candidature. Nel giro di pochissimo le candidature hanno avuto una crescita esponenziale arrivando a circa 200 candidature moltissime tra le quali anche da parte di laureati.

Non solo. Anche la fascia d’età dei candidati è ampia con “persone dai 25 ai 70 anni, provenienti dalla Sicilia alla Valtellina”, ha fatto sapere Don Ivano in un’esclusiva al Corriere della Sera.

Cortina d’Ampezzo, cercasi sacrestano

“Non ce l’aspettavamo. Hanno risposto anche persone laureate, in Economia, Storia dell’arte, Lettere. Persone dai 25 ai 70 anni, provenienti dalla Sicilia alla Valtellina”. Sono le parole di stupore di Don Ivano Brambilla, parroco di Cortina d’Ampezzo che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato come nel giro di pochissimo tempo si siano candidate circa 200 persone per la posizione di sacrestano.

In effetti le condizioni di lavoro sono veramente vantaggiose. Si parla infatti di uno stipendio mensile di 1300 euro compreso tredicesima, quattordicesima oltre che vitto e alloggio. Sui candidati che si sono proposti Don Ivano ha saputo dare qualche informazione in più: Tra chi ci ha risposto, un terzo è legato in qualche modo all’ambiente ecclesiastico, persone che hanno fatto già il sacrestano anche in forma di volontariato, ma gli altri sono in cerca di occupazione, e hanno chiesto di essere assunti per poter mantenere la famiglia”.

Eppure come ha chiarito Don Ivano il candidato ideale dovrebbe avere “anche dovuto affrontare la sua battaglia contro il Covid, che non si preoccupino del ruolo, ma del servizio da dover rendere alla chiesa e al popolo di Dio”.