Mentana confonde la Camera con il Senato: i social non perdonano

Gaffe di Mentana che confonde la Camera con il Senato su Facebook.

Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana è incappato in una gaffe sulla sua seguitissima pagina Facebook dove ha postato l’articolo del suo giornale online, Open, nel quale si parlava della grande quantità di fake news sul vaccino covid contenute nel molto discusso intervento alla Camera della deputata Sara Cunial.

Mentana, a margine della notizia, scrive: “Fake a Palazzo Madama”, ma in realtà la sede della Camera è Montecitorio. Un errore che non è sfuggito ai molti follower del direttore amante delle maratone televisive, alcuni dei quali non hanno perso l’occasione per attaccarlo.

Mentana confonde la Camera con il Senato

Tra i commenti c’è chi scrive: “Direttore, Palazzo Madama è il Senato. La Camera è a Montecitorio”, mentre altri usano termini e parole ben più gravi, arrivando anche a definirlo un ignorante in grado solo di criticare il prossimo. C’è anche chi prova a sostenere che le bufale decantate della Cunial siano state così grandi da uscire da Montecitorio e arrivare fino a Palazzo Madama, ma purtroppo per Mentana non è stato così.

Una svista quella del direttore del TgLa7, alla quale lo stesso non ha voluto né replicare né tantomeno apporre correzioni andando a modificare il testo del proprio post. Sul profilo Facebook del giornale online Open, la didascalia a margine dell’articolo è più o meno la stessa nella forma, ma corretta nella sostanza e recita: “Bufale a Montecitorio”.