Positivo al Covid-19, un pensionato si è sparato un colpo di pistola all'orecchio: si trova ora ricoverato in gravissime condizioni.

Un pensionato di 84 anni positivo al Covid-19 si è sparato un colpo di pistola alla testa: a lanciare l’allarme è stata la moglie che, dopo aver sentito l’uomo cadere a terra in un’altra stanza, lo ha trovato in una pozza di sangue.

L’ipotesi più accreditata sembra essere quella del tentato suicidio, non si esclude causato proprio dalla scoperta della positività all’infezione.

Pensionato positivo al Covid si spara

Il dramma si è consumato la sera del 26 dicembre 2020 in una villetta dell’Axa, nel X Municipio di Roma. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti l’uomo avrebbe premuto il grilletto nella propria direzione per poi cadere a terra allarmando la moglie che si trovava in un’altra stanza.

Corsa in camera, la donna ha trovato l’uomo a terra con una ferita alla testa e, non avendo visto la pistola che era finita sotto al letto, ha pensato fosse caduto.

Ha così allertato i sanitari del 118 che, giunti subito sul posto, hanno fornito le prime cure al pensionato per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale Grassi. I medici hanno ascoltato la versione dell’equipe dell’ambulanza fornita loro dalla donna, ma da accertamenti hanno scoperto che l’uomo recava una ferita da arma da fuoco sopra l’orecchio.

La Tac ha infatti mostrato schegge di osso e frammenti del proiettile e confermato la positività al coronavirus e una polmonite già in corso. Le sue condizioni sono gravissime e il personale medico sta facendo di tutto per salvargli la vita. Sull’episodio sono in corso le indagini degli agenti del X Distretto Lido secondo cui la pista più accreditata sarebbe quella del tentato suicidio. La donna ha comunque spiegato che nulla, nelle ore precedenti, aveva fatto presagire ad un gesto estremo.