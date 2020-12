Il giovane lavorava in città ormai da diversi anni.

Un ragazzo è morto a Padova a causa di un malore sopraggiunto dopo un pranzo con i parenti. Pierluigi Reda, 28 enne di Torre Annunziata, risiedeva ormai da tempo nella città ed era da poco giunto in casa. Una telefonata veloce alla madre , poi il nulla.

Ragazzo morto a Padova

Non sono ancora chiare le cause del decesso. Di sicuro c’è che il giovane sia stato a Mestre per trascorrere qualche ora insieme ai parenti. Nel pomeriggio il rientro a Padova e una chiama a sua mamma per dirle che si sarebbero sentiti successivamente. Da quel momento in poi il nulla più totale, tante telefonate e nessuna risposta.

Quel silenzio assordante ha preoccupato i genitori che hanno contattato i colleghi di lavoro del giovane e i parenti residenti a Mestre.

Nella notte dopo il giorno di Santo Stefano sono giunti in città i familiari con tanto di Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Dopo qualche tentativo di farsi aprire è rimasta soltanto la soluzione di forzare la porta di casa. Purtroppo, però, la pattuglia ha scoperto che il giovane era ancora nella doccia, ma non dava più segni di vita. Sul posto è giunto il medico legale: l’autopsia chiarirà le cause della morte.

Apparentemente il giovane sembrava non avesse alcun problema di salute, ma servirà comunque l’esame autoptico per capire meglio la situazione. Il ragazzo lavorava con Poste Italiane ormai da anni.