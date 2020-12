Lo ha rivelato l’infettivologo Matteo Bassetti. Al San Martino un paziente è rimasto positivo per 250 giorni.

Quante cose dobbiamo ancora conoscere su questa pandemia? Ancora moltissime. Questo è anche il punto di partenza da cui ha preso spunto Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica di malattie infettive presso l’ospedale San Martino di Genova. Il medico nel corso del punto stampa serale che si è tenuto presso la Regione Liguria, ha reso noto che proprio all’ospedale San Martino di Genova era presente una persona che è risultata positiva per ben 250 giorni.

Una condizione, che come fa sapere lo stesso Bassetti, era aggravata dal fatto che si trattava nello specifico di un paziente immunodepresso. Bassetti proprio parlando di quest’ultimo ha reso noto che alla fine non ce l’ha fatta. Ad ogni modo la lunga durata di positività del paziente che costituisce di per sé un record verrà posta dall’infettivologo all’attenzione della comunità scientifica e gli studi inerenti pubblicati in una rivista.

Bassetti: “Paziente positivo per 250 giorni”

“All’ospedale San Martino un paziente è rimasto continuativamente positivo al tampone per 250 giorni.

Credo che questo sia un record almeno per quanto riguarda la letteratura scientifica internazionale”. Il medico ha poi aggiunto riguardo al paziente: ““Purtroppo alla fine, il paziente, che era immunodepresso ed aveva ovviamente delle condizioni di base che non lo aiutavano, è anche deceduto”. Ad ogni modo la durata record della patologia diventerà oggetto di studi come ha reso noto l’infettivologo, non mancando di sottolineare che sono ancora molte le cose che dovremo scoprire su questo virus.