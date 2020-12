Anche a capodanno continua il maltempo: le previsioni meteo parlano di neve in pianura.

Il maltempo che sta colpendo l’Italia intera sembra non attenuarsi a capodanno e le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano che le precipitazioni, anche a carattere nevoso, continueranno a riguardare lo stivale. Per il weekend di capodanno sono infatti previste abbondanti nevicate anche in pianura al nord, e venti, piogge e mareggiate al centro sud.

Le previsioni meteo per capodanno

Nello specifico nella giornata di oggi, martedì 29 dicembre, lieve attenuazione per quanto riguarda le precipitazioni e le nevicate a bassa quota, ma questo non esclude il rischio di eventuali rovesci e temporali. Discorso simile anche per quanto riguarda il meteo di domani, mercoledì 30 dicembre, quando nelle regioni del nord ci sarà un lieve miglioramento mentre piogge e nevicare in montagna si concentreranno in particolar modo al centro – sud.

Previsti temporali sulla Sardegna, Campania e Calabria tirrenica con possibili rovesci isolati anche Puglia, Basilicata, Sicilia, e regione centrali tirreniche. E ancora nevicate sopra 900-1000 metri in Sardegna e sull’Appennino laziale.

La parziale flessione di maltempo è confermata anche per l’ultimo giorno del 2020, ma a Capodanno lo scenario muterà ulteriormente. Atteso infatti per venerdì 1 gennaio 2021 un vortice ciclonico con venti sostenuti di Libeccio e Scirocco e precipitazioni che riguarderanno tutto il nord, le regioni tirreniche e la Sardegna.

Si segnala inoltre che in Piemonte e Lombardia saranno possibili nevicate anche in pianura con Milano e Torino che potrebbero dare il benvenuto al nuovo anno tinte di bianco, proprio come sta avvenendo in queste ore.