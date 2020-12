La giovane è intenzionata a denunciare l'accaduto.

Claudia Alivernini è la prima a essersi vaccinata in Italia, ma ci sono i negazionisti del vaccino contro il Covid-19 che l’hanno attaccata ripetutamente sui social. Creati due profili ad hoc come esche per i faciloni del web che si sono scagliati contro la giovane infermiera dello Spallanzani di Roma.

Chi è l’infermiera Claudia Alivernini

Claudia Alivernini è la prima infermiera vaccinata in Italia. La giovane attualmente lavora presso il primo blocco delle Uscar del Lazio. Si tratta della prima persona in Italia a ricevere il vaccino contro il Covid-19. Nelle ultime ore la ragazza ha trovato due profili Instagram falsi con tanto d’insulti per la scritta “Claudia Alivernini prima vaccinata in Italia”. Successivamente, invece, la decisione di sospendere la pagina per tutelare anche la famiglia dall’odio gratuito presente sui social network.

Il commento

Claudia Alivernini ha commentato il triste episodio e anche la gioia/responsabilità di essersi sottoposta per prima al vaccino: “È stata una grande soddisfazione a livello personale ma anche scientifico. Tramite i social mi hanno ricontattato tanti ex pazienti, con tanti attestati di stima e affetto, ma non per tutti è stato così”. La ragazza, laureata in Scienze Infermieristiche, a breve dovrebbe denunciare l’accaduto agli organi competenti.

Al contempo si registra un procedimento disciplinare per 13 medici che hanno rilasciato dichiarazioni contro l’apertura alla vaccinazione per il Coronavirus.

Alcuni di loro si sono già pentiti, altri sono in attesa di giudizio da parte dell’Ordine dei Medici.