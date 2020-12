Per prevenire un "rischio chimico" per tracce di ossido di etilene, il Ministero ha ritirato alcuni lotti di barrette bio.

In Italia il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di Barrette Bio marchio “Taste of Nature”, per possibile rischio chimico. All’interno, del sesamo, infatti, ci sarebbe traccia di ossido di etilene oltre i limiti di legge consentiti.

Si raccomanda la consegna al punto vendita di acquisto.

“Rischio chimico” nelle barrette Bio

Nella giornata del 21 dicembre il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di barrette bio, del marchio “Taste of Nature“. Nel dettaglio, oggetto del richiamo sono i lotti LO820 e di barrette alle mandorle e ai Cranberries con scadenza fino al 21 ottobre 2021.

Dietro al motivo del ritiro imminente sarebbe la presenza di semi di sesamo con tracce di ossido di etilene oltre i limiti di legge consentiti.

Nella stessa giornata, il Ministero ha disposto il ritiro di lotti della ditta Antico Molino nel Veronese, venduto però con diversi marchi.

Per quanto riguarda il primo caso, l’azienda Taste of Nature Foods Inc si occupa della produzione delle barrette suddette nello stabilimento di Markam, in Canada. In seguito, l’azienda si occupa della loro esportazione in Olanda tramite la ditta Madal Bal, e vendono le confezioni da 40 grammi cadauna.

Come già detto precedentemente, le ultime analisi avrebbero rivelato tracce di ossido di etilene nel sesamo, e per questo motivo i lotti sono stati ritirati in via precauzionale per “possibile rischio chimico”. Il Ministero della Salute raccomanda la riconsegna al punto vendita di acquisto.