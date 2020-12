Le parole di Claudia Alivernini, dopo aver ricevuto insulti e minacce a causa del vaccino contro il Covid.

Claudia Alivernini è un’infermiera in servizio all’Istituto Spallanzani di Roma e a domicilio con le Usca-R, unità mobili della Regione Lazio che assistono i pazienti Covid nelle loro case. Ha 29 anni ed è stata la prima donna italiana a ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech, per poi ricevere insulti e minacce sul web.

Infermiera insultata dopo il vaccino

Claudia Alivernini è stata la prima donna italiana a ricevere la dose del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Coronavirus ed è stata riempita di insulti e minacce sui suoi profili social, al punto che momentaneamente ha deciso di chiuderli. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, ha deciso di convocarla nel suo ufficio per confortarla, ma non ce n’è stato bisogno. “Ho incontrato stamattina Claudia per incoraggiarla dopo le varie fake news ed attacchi.

Non ce n’è stato bisogno. Claudia sta bene, come tutti gli altri vaccinati. É di ottimo umore ed è sempre più convinta della sua scelta: atto d’amore per sé, per i suoi cari, per i pazienti, per il Paese” ha spiegato il direttore. “Non mi aspettavo tanta cattiveria, un odio così grande, tanto veleno e rabbia, ma io lo rifarei subito, lo rifarei mille altre volte ancora, per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli altri, per tutti coloro che hanno perso la vita stroncati dal Covid e io ne ho visti tanti, troppi, di pazienti andare via…” ha spiegato l’infermiera al Messaggero, commentando quanto accaduto.

La donna è orgogliosa di essere stata la prima donna italiana ad essere vaccinata e se tornasse indietro lo rifarebbe ancora. Non si aspettava tutti questi attacchi e un odio così grande, ma nonostante questo rimane ferma sulle sue decisioni. La donna ha ricevuto moltissima solidarietà. Le forze politiche hanno speso parole in sua difesa. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha sottolineato che i “no vax in questi giorni stanno mostrando il loro lato peggiore, tra ignoranza e cattiveria“. Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito democratico, ha dichiarato che “chi l’ha costretta ad eliminare i suoi social e la sta minacciando dovrebbe vergognarsi“. Anche Liliana Segre, in una lettera, ha difeso la giovane infermiera che è stata attaccata.