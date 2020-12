Una donna di 53 anni è stata aggredita dal marito 46enne mentre entrambi erano ricoverati per Covid all'ospedale di Soresina, in provincia di Cremona.

Drammatica storia di abusi domestici quella che arriva da Soresina, in provincia di Cremona, dove nella giornata del 28 dicembre una donna di 53 anni è stata aggredita dal marito 46enne mentre entrambi erano ricoverati per Covid nel locale ospedale. L’uomo ha iniziato a prenderla a schiaffi dopo averla insultata e soltanto l’intervento del personale sanitario ha permesso di impedire che la violenza degenerasse.

Il marito è stato in seguito allontanato dalla casa di famiglia su disposizione del Tribunale di Cremona.

Donna aggredita dal marito in ospedale

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa locali, l’uomo non sarebbe nuovo a questo tipo di comportamenti e anzi già in passato la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti domestici. Non trovandosi nella loro abitazione, l’ennesimo abuso è stato compiuto direttamente nell’ospedale dove entrambi erano in isolamento dopo aver contratto il coronavirus.

Dopo averla insultata, il 46enne ha infatti iniziato a prendere la moglie a schiaffi, tanto da far intervenire gli operatori sanitari resisi conto del trambusto che si era creato.

A seguito dell’episodio l’uomo è stato allontanato dalla moglie e rimarrà separato da lei fino alla fine della degenza ospedaliera. Nel frattempo, gli agenti della stazione di Soresina hanno compiuto gli accertamenti del caso in merito alla questione, scoprendo che la donna ormai da anni subiva continue violenze fisiche e psicologiche.

Pertanto, il giudice per le indagini preliminari dell’ospedale di Cremona ha disposto la misura cautelare di allontanamento dalla casa di famiglia, che verrà eseguita nel momento in cui l’uomo sarà dimesso dall’ospedale.