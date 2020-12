Mix droghe al parco con gli amici, 15enne di Cattolica in coma.

Un 15enne di Cattolica è finito in coma dopo una serata con i suoi amici nella quale ha assunto un mix di droghe, dalla marijuana al metadone. Sarebbe stato proprio quest’ultimo ad aggravare la situazione del ragazzino di 15 anni.

Stando al racconto dei fatti fornito dalle forze dell’ordine, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre al 118 sarebbe arrivata la telefonata di una voce molto giovane che segnalava la presenza di un ragazzo steso sulla panchina del parco in prossimità della stazione. Al loro arrivo gli operatori sanitari hanno facilmente identificato il giovane e constato fin da subito che era entrato in coma. Pare che il gruppo di 3 amici avesse trovato il metadone sull’autobus, probabilmente perchè perso da qualcuno.

Il 15enne è ora ricoverato in rianimazione in condizioni gravi e anche una sua amica è stata trasportato d’urgenza al pronto soccorso, ma non sarebbe grave.

Oltre agli operatori del 118 sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per ispezionare la zona. Viene qui rinvenuto il flacone vuoto con sopra scritto il nome del tossicodipendente che ha perso il metadone poi trovato dai giovani e rintracciato il numero che aveva chiesto aiuto.

Ad avvisare il 118 è stato un ragazzino di soli 13 anni, amico del giovane finito in coma, che racconta che il metadone era stato trovato sull’autobus, probabilmente perchè perso dal proprietario.

Poi l’assunzione davanti ad un gruppo di circa 10 coetanei e il successivo malore. Il 15enne si accascia sulla panchina poco prima delle 22 e gli amici impauriti scappano lasciandolo da solo. Da casa controllano la posizione del suo cellulare e si accorgono che è ancora li, solo dopo uno di loro trova il coraggio di chiedere aiuto. Le indagini hanno riguardato anche le immagini dei filmati sull’autobus che hanno confermato la versione fornita dal 13enne.