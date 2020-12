Arriva un messaggio con “ciao” seguito da “Ti ho inviato un codice per sbaglio, me lo rimandi?”. Le 6 cifre arrivano via sms, ma non vanno inviate.

Whatsapp, l’app di messaggistica, finisce ancora nel mirino degli hackers. Nelle ultime ore sta circolando una truffa su Whatsapp, in cui il destinatario del messaggio viene invitato a mandare un codice a 6 cifre. Non appena si scrive il codice sulla chat, questa si blocca per sette giorni e gli hacker ne prendono il controllo, proseguendo e allargando la truffa.

Nuova truffa su Whatsapp con codice a 6 cifre

Truffe, internet e tecnologia sono un mix micidiale che continua a mietere vittime. Il mondo digitale è un mare magnum nel quale è facile perdersi e dove spesso si incontrano numerosi problemi. A complicarne l’uso sono gli hacker sempre pronti a far cadere gli utenti meno esperti in tranelli ben architettati. L’ultima truffa arriva da Whatsapp, già finito nel mirino delle polemiche perché su alcuni smartphone smetterà di funzionare dal primo gennaio 2021.

Conoscere la truffa e sapere in cosa consiste è fondamentale per starne alla larga, evitando così di essere truffati.

Proprio su Whatsapp arriva un messaggio da uno dei vostri contatti, un “ciao” seguito da “Ti ho inviato un codice per sbaglio, me lo rimandi?”. In contemporanea, via sms, arriva il codice a 6 cifre, il quale però non deve essere né riscritto né inviato.

Al contrario, scrivendo il codice a sei cifre sulla chat, questa si blocca per sette giorni e gli hacker ne prendono il controllo. Così possono continuare la truffa non prima di aver fatto inserire due numeri di telefono.

Il messaggio arriva da un contatto salvato in rubrica e questo potrebbe invogliare il destinatario a seguire le indicazioni: è bene, al contrario, non fare assolutamente niente. Tuttavia, potrebbe insospettire il fatto che si tratti di un messaggio standard e che si parli di un codice (per quale motivo un nostro contatto ci invierebbe un codice?).