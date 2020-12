L'appello social della famiglia per ritrovare Valentino, ragazzo di 20 anni scomparso da Ascoli Satriano.

Sul web sta girando l’appello disperato di una famiglia, dopo la scomparsa di Valentino, un ragazzo di 20 anni di cui si sono perse le tracce. Non si hanno notizie del giovane da più di 24 ore e la famiglia è molto preoccupata e spera di poterlo vedere al più presto.

Scomparso da Foggia

Valentino, ragazzo di 20 anni, è scomparso da casa senza lasciare alcuna traccia. Il fatto è accaduto ad Ascoli Satriano, piccolo comune della provincia di Foggia, in Puglia, dove il ragazzo vive e dove è stata sporta la denuncia alle autorità. “Potete aiutarci a trovare questo ragazzo? Si chiama Valentino. Ha 20 anni e non abbiamo sue notizie da ieri mattina alle 11.

Frequentava assiduamente la Cattedrale di Ascoli” ha scritto la famiglia sui social network. Il post è stato condiviso da moltissime persone, in modo da attivare una campagna social per le ricerche di Valentino.

L’appello si è già diffuso su molti gruppi e pagine della zona. Chiunque dovesse incontrare Valentino o avere sue notizie è invitato a mettersi in contatto immediatamente con i Carabinieri. Le persone scomparse in Italia sono centinaia ogni anno e la metà è composta da minori.

Esistono dei protocolli specifici per la ricerca delle persone scomparse. Si tratta di misure messe in atto nelle prime ore, che spesso consentono di riportare a casa chi si era allontanato volontariamente o chi si trova in situazioni di pericolo. In caso di scomparsa bisogna sporgere denuncia alle autorità locali. Sono ore di forte preoccupazione per i familiari e gli amici di Valentino, nella speranza che possa presto tornare a casa dalla sua famiglia.