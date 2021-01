Il ragazzo ha offerto una versione molto particolare dell'accaduto.

Un’aggressione in piena regola è avvenuta a Monza, vicino il ponte dei Leoni. In centro città è intervenuto il personale di pubblica sicurezza per fermare un ragazzo di 21 anni. Il giovane ha colpito al volto alcuni passanti, rompendo a uno di loro anche un dente in seguito a un forte pugno.

Il giovane adesso è accusato di aggressione e dovrà rispondere anche di eventuali danni fisici riportati dalle persone aggredite.

Aggressione a Monza

Il giovane di Lissone, in provincia di Monza, mercoledì 30 dicembre si è messo a correre per le vie della città aggredendo chiunque senza un motivo. Il ragazzo è stato successivamente bloccato e trasportato presso l’ospedale San Gerardo di Monza per i controlli del caso. Dopo il test è risultato positivo alla cocaina.

Le analisi avrebbero infatti riscontrato la presenza di sostanze stupefacenti di oltre 2 grammi. La spiegazione del gesto è stata quella di elevare le personalità che abitano nel suo corpo a un livello successivo. Uno dei feriti, intanto, ha riportato un problema all’incisivo che ha causato l’asportazione urgente del dente. Il giovane adesso dovrà affrontare un periodo di cure per disintossicarsi dalla droga.

Purtroppo non si tratta dell’unico episodio violento avvenuto in questi ultimi tempi in tutta Italia.

A Catania un medico è stato aggredito in ospedale da alcuni parenti di un uomo ricoverato presso il reparto Covid-19. A Latina, invece, il figlio di una persona deceduta ha preso a pugni un dottore. L’uomo ha riportato la frattura della mandibola e la rottura del setto nasale.