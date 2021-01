A partire da oggi dicembre l'Italia è tornata nuovamente in zona rossa: cosa si può fare nella notte di Capodanno e cosa invece non è consentito?

Da oggi l’Italia è tornata in lockdown e resterà in zona rossa fino al 3 gennaio: vediamo cosa si può fare nella notte di Capodanno e cosa invece non è consentito dalle norme contenute nel Decreto Natale.

Cosa si può fare il 31 dicembre

A differenza di quanto accaduto durante gli altri giorni, in cui il coprifuoco era in vigore dalle 22 alle 5, nella notte compresa tra il 31 dicembre e l’1 gennaio sarà esteso fino alle 7. Durante l’ultimo giorno dell’anno sarà in generale vietato uscire dal proprio domicilio se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, per svolgere attività motoria e sportiva oppure per fare visita a parenti o amici, ma in questo caso solo una volta nell’arco dell’intera giornata e muniti di autocertificazione.

Come già nel giorno di Natale, continuerà a valere il limite massimo di due persone per gli spostamenti esclusi figli minori di 14 anni e soggetti non autosufficienti. Altra deroga consentita è quella per recarsi nella seconda casa, a patto che sia all’interno della regione di residenza.

Chi si sposterà verso un’abitazione che non è la propria potrà starvi a dormire anche la notte, anche se come sempre gli esperti raccomandano niente veglioni e cenoni come gli anni passati anche negli hotel.

L’ultimo dpcm prevede infatti l’effettuazione del servizio in camera dalle ore 18:00 del 31 dicembre fino alle ore 7:00 del giorno dopo.

Inutile dire che, essendoci il coprifuoco, sarà vietata ogni festa in piazza e qualsiasi genere di assembramento. Qualora nel proprio Comune siano consentiti, sarà possibile infine fare fuochi d’artificio e botti ma soltanto dal balcone di casa propria.

Cosa si può fare l’1 gennaio

Scaduto il coprifuoco alle 7, sarà nuovamente possibile spostarsi sia per le consuete esigenze che per andare da parenti e amici, con le solite limitazioni e sempre all’interno della propria regione. Si potrà poi fare rientro nella propria residenza o domicilio se si è trascorsa la notte precedente in un’abitazione diversa dalla propria.

Tutti i fedeli avranno poi la possibilità di recarsi a messa nella chiesa più vicina al domicilio. Sarà inoltre possibile svolgere attività di volontariato, andare a fare la spesa al supermercato, fare una passeggiata o svolgere attività sportiva nei dintorni della propria abitazione e in forma individuale e comprare cibo o bevande da asporto (fino alle ore 22) in ristoranti o pizzerie.