La coppia di anziani che aveva commosso l'Italia con la foto dove si tenevano la mano dal letto d'ospedale a causa del covid tornano a casa

Ivo Landi e Livia Arrighini – rispettivamente di 93 e 88 anni – avevano commosso l’Italia con la loro foto dai letti d”ospedale. Il figlio parla di quanto la loro voglia di vivere abbia giocato un ruolo determinante nella battaglia contro il covid.

La coppia di anziani che ha vinto il Covid

In questo momento in cui ci apprestiamo ad accogliere il nuovo anno con ottimismo, notizie come queste non possono che far bene ad accrescere le speranze che riponiamo nel 2021.

La coppia di anziani di Prato, diventata famosa grazie alla foto che li ritraeva mano nella mano dai letti d’ospedale a causa del Covid, può finalmente tornare a casa.

La voglia di vivere l’arma vincente

Non solo sono pronti a salutare il nuovo anno ma anche a festeggiare il loro 65esimo anniversario di matrimonio. Lo ha affermato il figlio della coppia Arrigo Landi a Tgcom24:

“Stanno meglio di come pensavamo, soprattutto il babbo, la mamma è più debole, ma siamo fiduciosi”.

Il figlio della coppia ha anche raccontato di come suo padre sia così combattivo da trovare il tempo e l’energia di infondere fiducia alla moglie e preoccuparsi perfino di chiedere al figlio di prendere l’olio nuovo e il vino:

“Sono convinto che la loro voglia di vivere sia stata l’arma vincente”.