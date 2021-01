Con il nuovo anno arriva purtroppo anche un calendario piuttosto sfortunato: molte delle festività del 2021 cadranno infatti all'interno del weekend.

Tra poche ore arriverà finalmente il 2021 e molte persone – restrizioni anti Covid permettendo – stanno già pregustando le festività del prossimo anno per poter organizzare viaggi e uscite fuori porta. Purtroppo però, quello che verrà sarà un anno magro di ponti, dato che molte ricorrenze del nostro calendario cadranno in corrispondenza con le giornate di sabato e domenica.

Vediamo dunque quali saranno le festività del primo anno dopo l’inizio della pandemia di coronavirus.

Festività 2021, l’elenco completo

Ad arrivare per primo in ordine cronologico questo venerdì sarà il giorno di Capodanno, mentre mercoledì 6 gennaio ci godremo l’ultimo giorno festivo di queste vacanze di Natale: l’Epifania. Per quanto riguarda invece Pasqua e Pasquetta, quest’anno cadranno rispettivamente domenica 4 e lunedì 5 aprile, con la giornata della Liberazione che invece cadrà domenica 25 aprile.

Discorso analogo per la Festa dei lavoratori, fissata per sabato primo maggio 2021.

Non ci saranno ponti nemmeno nella stagione estiva, dato che Ferragosto quest’anno cadrà di domenica, mentre in autunno il giorno di Ognissanti e la commemorazione dei defunti cadranno lunedì 1 e martedì 2 novembre. L’Immacolata Concezione sarà invece mercoledì 8 dicembre, con Natale e Santo Stefano che invece quest’anno interamente all’interno del weekend: sabato 25 e domenica 26 dicembre.

In conclusione del 2021, l’ultimo dell’anno verrà infine festeggiato di venerdì, nella speranza di poter dire addio a un anno migliore di quello appena trascorso.