Incidente d’auto nel Napoletano, 31enne di Marano in condizioni critiche

Un uomo di 31 anni originario di Marano è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente d’auto mentre portava il figlio in ospedale.

Nel territorio campano della città metropolitana di Napoli, si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto un 31enne di Marano, riducendolo in fin di vita.

Incidente, 31enne di Marano in condizioni critiche

Angelo, un giovane di 31 anni residente a Marano, è sposato e, da poco, padre di un bambino piccolo. Al momento dell’incidente, l’uomo si trovava alla guida della sua auto, una Fiat Punto, insieme alla moglie e al figlio. La famiglia, infatti, si stava recando in ospedale per sottoporre il bambino a un controllo, in seguito a un incidente domestico. Lungo il tragitto, però, il 31enne di Marano si è schiantato contro quattro vetture parcheggiate in prossimità della strada.

L’impatto si è verificato al confine tra i comuni di Marano e Mugnano, in via Santa Marica a Cubito, verso le ore due della notte di Capodanno.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo della Fiat Punto a causa dell’alta velocità di percorrenza adottata, causando l’incidente stradale. Attualmente, il 31enne è ricoverato all’ospedale Cardarelli in codice rosso. La compagna del giovane, invece, ha riportato danni lievi in seguito allo scontro mentre il bambino è stato trasferito al Santobono.