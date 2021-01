Allerta meteo per 13 regioni nella giornata di sabato 2 gennaio: si attendono nevicate al nord e venti e temporali al centro-sud.

Nuova giornata di maltempo per l’Italia: in linea con i giorni precedenti, sabato 2 gennaio 2021 sarà caratterizzato da un meteo instabile all’insegna di venti, temporali e neve. La Protezione Civile ha anche diramato l’allerta gialla per 13 regioni, dal Veneto alla Sicilia.

Allerta gialla per 13 regioni

Secondo le previsioni il primo weekend dell’anno dovrebbe essere interessato da temporali e venti di burrasca soprattutto per quanto riguarda i territori del centro-sud. Le regioni interessate dall’allerta per raffiche di vento sono Emilia-Romagna Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria ionica centro-meridionale, specie lungo i relativi settori appenninici e costieri. Al nord continueranno invece le nevicate fino in pianura, soprattutto nel basso Piemonte e nelle regioni alpine.

Rovesci anche a sfondo temporalesco potranno poi colpire nel corso della giornata soprattutto il Levante ligure e gran parte del comparto tirrenico, dalla Toscana, al Lazio fino alla Campania. Ovunque si registrerà un calo sensibile delle temperature. Si sentirà pienamente il clima invernale, cosa che non migliorerà nei giorni seguenti quando è atteso l’arrivo di un vortice di aria gelida dal Circolo Polare Artico che colpirà tutta la penisola.

Venti forti e temporali potranno verificarsi anche in Sicilia, in particolare nella zona nord-orientale, sul versante tirrenico e nelle isole Eolie ma anche in Umbria.