Armenio Santucci sconfigge il Covid a 104 anni: festa nella sua Rsa

Armenio Santucci è un eroe ultracentenario: il Covid-19 non è riuscito a scalfirlo.

Armenio Santucci ha spento ben 104 candeline lo scorso 28 dicembre. Non è, tuttavia, il traguardo più importante che ha raggiunto quest’anno. L’ultracentenario, che vive nella Rsa Salus di Roma, ha infatti sconfitto il Coronavirus. Adesso sogna in grande e pensa al suo prossimo obiettivo: volare in Africa oppure in India, quando la pandemia sarà giunta finalmente al termine.

La storia di Armenio Santucci

A raccontare la sua storia, ai microfoni di Fanpage.it, è stato proprio Armenio Santucci insieme alla dottoressa Stefania Giordano. Tutto ha avuto inizio a novembre, con la nascita di un focolaio nella Rsa. L’ultracentenario ha manifestato i sintomi del Covid-19, anche se non in maniera grave. Grazie alle cure degli operatori sanitari è riuscito a recuperare in pieno.

“Sono stato up and down come si dice in inglese ma sono stato riguardato.

Mi sento abbastanza bene, ho camminato pure in piedi, sto aspettando che i dottori mi dicano ‘sei guarito, vattene‘. Adesso dobbiamo solo scegliere dove andare, se in Africa o tornare in India, dove sono stato quattro anni e mezzo“, ha spiegato Armenio.

E la figlia Natalia, che ha dovuto vivere l’esperienza a distanza con grande timore, aggiunge: “Lì per lì mi sono veramente spaventata e preoccupata, perché pensavo che alla sua età fosse difficile superare la malattia.

Temevo che ci potessero essere degli strascichi non piacevoli, che non tornasse a essere lo stesso di prima. E invece devo dire con grande gioia che sta di nuovo bene“. Lo stesso vale per l’altra figlia, Anna: “Sono stata in ansia fino a che non ho saputo che era negativo, perché non sai mai come il Covid può evolvere. Ma quando è passata la febbre ci siamo tranquillizzate“. Una storia, dunque, a lieto fine.