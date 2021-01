Ha combattuto in ospedale, ma non ce l'ha fatta ed è spirata la vigilia di Capodanno.

Nella città di Fiorano Modenese si registra una vittima di Covid-19 di 51 anni: si tratta dell’agente di polizia municipale Maria Luisa Romagnoli. La donna stava lottando dal mese di novembre contro il virus, ma alla fine non ce l’ha fatta.

Il decesso è avvenuto alla vigilia di Capodanno nell’ospedale di Baggiovara.

Covid-19 a Fiorano, agente morta

La donna lavorava dal 2005 come agente di polizia municipale ed era impegnata nel progetto scolastico sull’educazione stradale. Purtroppo il virus ha preso il sopravvento e dopo settimane di lotta l’agente Romagnoli è spirata. Era ricoverata da novembre in ospedale ed è diventata la quattordicesima vittima per la categoria degli agenti morti a causa del Coronavirus.

La donna è deceduta, così come la mamma che aveva contratto qualche tempo fa il Covid. Anche suo fratello è risultato positivo al Coronavirus.

Il messaggio di cordoglio

Il Comune di Fiorano Modenese ha scritto un messaggio su Facebook per la scomparsa dell’agente morta di Covid all’età di 51 anni.

“Profondamente colpiti da una notizia – commenta il sindaco Francesco Tosi – che non avremmo mai voluto sentire, Le siamo vicini, Ferdinando, in un momento che fa conoscere i sentimenti più profondi, il vero dolore e la riflessione turbata davanti al mistero della vita. Accolga i nostri più sinceri sentimenti di condoglianza”.

Negli scorsi giorni anche un carabiniere è morto per Coronavirus: a marzo la stessa fine toccò anche al fratello gemello. L’ultimo bollettino, datato 1 gennaio 2021, parla di oltre 22mila nuovi casi in tutta l’Italia e 462 vittime.