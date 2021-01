Morto dopo solo due giorni per Covid, il padre di Peter Gomez, il direttore de ilfattoquotidiano.it. Cordoglio dalla redazione de "Il Fatto Quotidiano".

É morto, a 85 anni, il padre di Peter Gomez, il direttore de ilfattoquotidiano.it, dopo aver contratto il Coronavirus. Cordoglio dalla redazione de il Fatto, ma anche da Libero Quotidiano.

Morto di Covid il padre di Peter Gomez

Il padre di Peter Gomez, Filippo Gomez Homen, è morto all’età di 85 anni, dopo aver combattuto contro il Coronavirus.

Il signor Gomez, è deceduto dopo soli due giorni. A darne l’annuncio, il figlio, direttore de ilfattoquotidiano.it, con un post su Twitter: -“Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà saluta la mamma!”.

Solo due mesi fa, la madre del direttore era mancata a sua volta, come ricordato dalla redazione de Il Fatto Quotidiano: -“Ex manager pubblicitario con incarichi anche negli Stati Uniti, pittore, grande giocatore di golf, era ricoverato da due giorni a causa del Covid.

Neanche due mesi fa aveva perso la moglie, Fabricia Fossati, con la quale aveva condiviso una vita intera. La redazione e tutti i colleghi de ilfattoquotidiano.it, il direttore e la redazione del Fatto Quotidiano, la società Seif, si stringono in un abbraccio commosso a Peter e alla sorella Francesca in questo momento inatteso e difficile”.

Condoglianze anche dalla redazione di Libero Quotidiano che ha dato la notizia: -“Condoglianze a Peter Gomez e alla sua famiglia in questo momento difficile”.