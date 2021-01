Il primario della Terapia intensiva di Bergamo, Luca Lorini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui vaccini: quali benefici apporteranno?

Il professor Luca Lorini, primario della Terapia intensiva di Bergamo, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti i vaccini. Secondo lui grazie a essi potremo tornare a una vita normale entro il mese di luglio. Lorini ha lanciato anche una provocazione ai no vax tramite un video su Tik Tok di un ragazzo, affermando che si può far vedere loro cosa accade a coloro che si vaccinano e mostrando inoltre i risultati scientifici.

Intervistato dal Corriere della sera, il professor Lorini parla anche di un’opera che gli hanno recentemente regalato: l’Antifragile del filosofo libanese Nassim Nicholas Taleb, che ha definito essere “un libro bellissimo”. Un’opera che insegna come l’improbabile governi la vita dell’essere umano.

Luca Lorini parla dei vaccini

Al Corriere, Luca Lorini ha voluto fare una previsione prendendo come spunto due variabili: il numero di vaccini che arrivano e il numero di persone che scelgono di vaccinarsi.

Il primario afferma: “Se arrivano sufficienti vaccini e diciamo il 70% della popolazione si vaccina, secondo me da luglio in poi vivremo un mondo molto simile a quello che avevamo visto prima, avendo imparato un sacco di cose in più”.

La sanità secondo Lorini

Alla domanda riguardo la lezione più importante, Luca Lorini ha risposto: “È che abbiamo la sanità migliore del mondo, sulla carta, ma è vicina a diventare una delle peggiori perché i disinvestimenti l’hanno portata su un livello critico.

Bisogna ritornare a investire”. Secondo il primario della Terapia intensiva non si dovrebbe parlare di una terza ondata, ma piuttosto di una seconda ondata lunga che potrebbe avere, si spera, una recrudescenza. E per far sì che avvenga ciò, aggiunge il professor Lorini, è d’uopo fare tre cose: “Vaccinarsi, isolare gli anziani e scaglionare gli ingressi delle scuole”.