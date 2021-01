“Mi vuoi sposare?”, la proposta di matrimonio sulla tuta dell’infermiere

La tuta dell'infermiere Giuseppe Pungente è diventata un gesto d'amore. La fidanzata ha detto sì alla proposta di matrimonio.

“Carmelì mi vuoi sposare? Sì o no?“. La proposta di matrimonio arriva dal reparto di Pneumologia Covid dell’ospedale di Ostuni. L’infermiere Giuseppe Pungente ha scelto di farla tramite la sua tuta, che in questi mesi è stata la sua armatura nella lotta in prima linea contro il virus.

Quando la pandemia sarà giunta al termine l’operatore sanitario sogna di dare una svolta alla sua vita. La fidanzata non ha esitato a dire di sì.

La proposta di matrimonio

Giuseppe Pungente, infermiere di Torre Santa Susanna, ha voluto condividere il gesto d’amore sui social network. Fiero dà l’annuncio mostrando la sua tuta con sulle spalle scritta la proposta. Il Covid-19 ha segnato il suo ultimo anno, tanto che ha scelto di renderlo partecipe anche in questo momento di gioia.

Lui che a marzo scorso ha anche contratto il virus e ogni giorno lotta contro di esso. Qualche giorno fa si è anche sottoposto al vaccino.

“Risultato tra i primi positivi al Covid in prima linea nella lotta contro il virus e sempre tra i primi ad essere vaccinato, ho maturato l’idea che la vita vera è fatta di piccole e semplici cose, come gli amici più cari, la famiglia d’origine e quella futura, insieme a te“, ha scritto su Facebook nel post con la foto della proposta di matrimonio.