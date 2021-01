Covid, Locatelli: ‘Vaccino immunizza solo dopo la seconda dose inoculata’

Il presidente del CSS Franco Locatelli ha spiegato che il vaccino contro il Covid immunizza solo dopo la somministrazione della seconda dose.

I dubbi e le perplessità registrati rispetto al vaccino sviluppato per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus sono ancora molti, in Italia e nel mondo. Lo scetticismo, poi, è aumentato in seguito ai fenomeni di positività manifestati da soggetti già vaccinati.

Sull’argomento, ha deciso di intervenire il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) Franco Locatelli.

Locatelli: ‘Vaccino immunizza dopo la seconda dose’

Il presidente del CSS Franco Locatelli ha scelto di spiegare ai cittadini italiani per quale motivo si stiano verificando casi di positività al SARS-CoV-2 in alcuni operatori sanitari ai quali è stata già somministrata la prima dose di vaccino.

Il medico, infatti, ha dichiarato: «Il vaccino immunizza dopo la seconda dose inoculata.

Negli articoli scientifici è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora protettiva. Lo diventa, infatti, soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni per cui non bisogna abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati».