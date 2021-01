Covid, morto Ivan Busso famoso falconiere di 42 anni

Lutto a Malcontenta, in provincia di Venezia, dove a causa del Covid è morto Ivan Busso, falconiere 42enne ricoverato da più di due settimane in ospedale.

È morto Ivan Busso, 42enne originario di Malcontenta in provincia di Venezia a causa del Covid. L’uomo era conosciuto anche a livello nazionale per la sua attività di falconiere e pare non avesse nessuna patologia pregressa. Ivan ha manifestato i primi sintomi del virus intorno ai primi di dicembre per poi essere ricoverato a partire dal giorno dell’Immacolata.

È morto in seguito a un aggravamento lasciando la moglie e una figlia di due anni.

Chi era Ivan, 42enne morto di Covid

La cittadina di Malcontenta ricorda con piacere Ivan Busso, falconiere dal 2001 che tramite la sua attività ha collaborato anche con il mondo del cinema e dello spettacolo. In ambito locale l’uomo era anche amministratore della pagina Facebook “Sei di malcontenta se” nonostante fosse originario di Marghera.

Proprio sulla pagina Facebook sono comparsi numerosi messaggi di affetto e cordoglio. L’uomo viene ricordato come un altruista e una persona gentile. Tramite Facebook è iniziata anche una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo periodo difficile, perché altri parenti di Ivan sono ricoverati in ospedale.