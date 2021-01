Una frana ha bloccato il tratto di strada tra Torbole e Nago, sul lago di Garda.

Il maltempo che si è scagliato nel Nord Italia ha provocato una frana nei pressi del Lago di Garda, bloccando la strada statale 249. L’episodio è avvenuto tra Nago e Torbole, in direzione Malcesine. La frana ha rotto le reti di protezione delle pareti, ma per fortuna non si registrano feriti.

In corso sopralluoghi per verificare la stabilità delle pareti.

Maltempo, frana sul Garda

Il forte maltempo abbattutosi sul Nord Italia ha provocato una frana sul Garda, bloccando il tratto di strada tra Nago e Torbole, direzione Malcesine. Lo smottamento ha creato così disagi sulla strada 249, verso le 18.30 di sabato 2 gennaio 2021.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso per sgombrare il tratto di strada interessato dai detriti.

La violenza della frana ha rotto le reti di protezioni presenti sulla pareti rocciose, am per fortuna non si registrano feriti.

Previsti nella giornata di domenica 3 gennaio 2021 altri controlli da parte dei geologi della Provincia. Si cercherà di stabilire la stabilità delle pareti rocciose, da dove è arrivata la frana, e come rimuovere i detriti per poi riaprire la Gardesana.

Mareggiata a Napoli

Anche al sud il maltempo ha creato disagi alal attività produttive.

A Napoli una mareggiata improvvisa ha devastato il molo San Vincenzo, sul lungo mare di Napoli, provocando allagamenti, danni alle attività, alle auto e alla sede stradale.

Armati di buona volontà, tutte le maestranze partenopee il giorno successivo hanno cercato di rimettere in sesto le loro attività, e intanto il sindaco De Magistris ha richiesto ulteriori aiuti economici allo stato.