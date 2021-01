Sgomento e tanta incredulità per la scomparsa di Nicolas Ventura.

Il bodybuilder Nicolas Ventura è morto in ospedale a causa di un grave incidente stradale. L’uomo di 33 anni di Sala Bolognese è morto in seguito al peggioramento improvviso delle condizioni di salute.

Incidente a Bologna, morto bodybuilder

L’uomo era alla guida di una Bmw quando, a un tratto, è uscito fuori strada sulla Persicetana.

Al momento dell’incidente vi erano a bordo il cane e la sua fidanzata. Il culturista è deceduto il giorno di Capodanno nell’ospedale di Bologna. Il mezzo è sbandato terminando contro un semaforo a Calderara di Reno. Sul luogo dell’impatto sono giunti gli operatori sanitari e i pompieri che hanno estratto i passeggeri dall’autovettura. L’uomo è giunto cosciente al momento dei soccorsi, ma è morto successivamente in ospedale.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con la madre che risiede a Casalecchio.

L’incidente non ha coinvolto altre persone e mezzi. Nicolas Ventura iniziò la carriera agonistica di bodybuilder nel 2015. Lo scorso anno, invece, gara per la categoria dei pesi massimi. A novembre 2020 è diventato vicecampione di bodybuilding per la zona dell’Italia settentrionale. Grande sgomento nell’ambiente e tantissimi messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa di Nicolas.

Di recente un avvocato di Cassino è morto dopo tre giorni di agonia presso il San Camillo Forlanini di Roma, mentre un dentista è spirato in seguito all’impatto contro il guard rail in provincia di Udine.

L’uomo è il padre di un giovane che gioca nella Primavera dell’Udinese: la società friulana ha scritto su Twitter un messaggio di cordoglio.